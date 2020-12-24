Sarp Suz'dan

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Müzisyen Sarp Suz'un albümde yer alan şarkılarından "Mümkün Değil", ilk kez dinleyici karşısına çıkıyor. Suz'un henüz lise yıllarında bestelediği "Konuş Sevgilim" ve "Yelkenler" ise yeni düzenlemeleri ile "alternatif rock" soundundan uzaklaşıp elektronik müzik elementlerini bolca barındıran, daha yoğun bir karaktere bürünüyor.



Şarkıların aranje, mix ve masteringi Doğaç Emre Yıldız'a ait. Albüm kaydının tüm aşamaları, pandemi koşullarında Doğaç Emre Yıldız'ın home stüdyosunda gerçekleşti.



Albüme Yağmur Yağcı ve Arman Öksüz'ün yanı sıra Burak Karadavut saksafonuyla, Buğu İrem Kaymakçı vokalleriyle, Belemir Ziya kapak tasarımıyla katkıda bulundu.