Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci maçında Norveç'in Sarpsborg takımıyla deplasmanda mücadele edecek. Beşiktaş gruptaki ilk maçında Sarpsborg ile evinde karşı karşıya gelmiş 3-1'lik gibi net bir skorla galip gelmişti. Siyah-Beyazlılar Uefa Avrupa Ligi I grubunda 4 maçta topladığı 4 puan ile son sırada bulunuyor. Beşiktaş karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak İstanbul'a mutlu dönmek istiyor. Peki, Sarpsborg - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte Beşiktaş'ın Sarpsborg maçı detayları...

SARPSBORG - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi I grubunda Sarpsborg ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 29 Kasım Perşembe akşamı Sarpsborg Stadion'da oynanacak Sarpsborg 08 - Beşiktaş maçı saat 23.00'da başlayacak ve beIN Sports ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

KARTAL'DA EKSİKLER CAN SIKIYOR!

Kartal'da kritik maç öncesi Pepe, Medel, Babel, Gökhan Gönül, Adriano, Lens, Roco ve Gökhan Töre'nin sakatlıkları bulunuyor. Beşiktaş Teknik direktörü Şenol Güneş, bugünkü antrenman öncesi sakatların durumuyla ilgili sağlık heyetinden rapor alacak.

EN FARKLI GALİBİYETİ DE GÜNEŞ İLE ALDI

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti de Şenol Güneş yönetiminde elde etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu sezon Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza atmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, bu kulvarda daha önce en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenerek almıştı.

EN GOLCÜ OYUNCU OKTAY DERELİOĞLU

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle önde bulunuyor.

Beşiktaş'ta geçmiş sezonlarda forma giyen Bobo 12 golle ikinci sırada yer alırken, Cenk Tosun ile Ricardo Quaresma ise 11'er kez fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında Ryan Babel 7 gol atarken, Gökhan Töre ise 5 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ta ayrıca Oğuzhan Özyakup 4 ile Vagner Love dörder, Cyle Larin 3, Mustafa Pektemek, Pepe, Jeremain Lens ve Tolgay Arslan ikişer, Adriano Correia, Necip Uysal, Caner Erkin, Enzo Roco ile Gökhan Gönül birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ