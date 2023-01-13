Buradaki askerlerin mezar taşları, mil taşları, kitabeler ve yine o dönemde kullanılan savaş araç gereçleri ve diğer araç gereçler mevcut. Bahsettiğimiz dönemden itibaren günümüze kadar kesintisiz bir şekilde devam etmişler. Eski Türk çağından sonra, daha sonra Urartu dönemi, Medler, Persler, Helenistik dönem, klasik dönem Roma, özellikle coğrafi sınırı olması konumundan İran ile Sasani ve Bizans hakimiyetini, daha sonra Selçuklu Türklerinin Anadolu'ya girişi, Osmanlılar ve Cumhuriyet dönemine ait eserler de sergileniyor" dedi.