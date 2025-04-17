Satılık evde gizli zam oyunu!

Uzmanlar, son haftalarda konut piyasasında dikkat çeken yeni bir uygulamanın ortaya çıktığı uyarısında bulunuyor. Bu uyarıya göre; Satılık mülklerde fiyatları yükseltmek isteyen bazı ev sahipleri, para cezalarına takılmadan fiyat artırmak için farklı bir yöntem geliştirdi. Bu yönteme göre, mülk sahibi önce konutunu belirli bir fiyatla bir emlakçıya veriyor, ardından ilanı sildirip başka bir emlakçı üzerinden daha yüksek fiyatla yeniden piyasaya sunuyor. Böylece sistemde “fiyat güncellemesi” yerine “yeni ilan” gibi görünerek cezadan kaçılıyor.

“Son iki haftadır bu taktik sıkça uygulanıyor”

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İSTOÇ yönetim kurulu üyesi Şenay Araç, bu yöntemin özellikle büyük şehirlerde hızla yayıldığını belirterek şunları söyledi:

* Son iki haftadır piyasada aynı mülkün farklı emlakçılarla, farklı fiyatlarla tekrar tekrar yayına girdiğini gözlemliyoruz. Bu durum alıcıları yanıltmakta ve piyasa fiyat algısını bozmaktadır. Mülk sahipleri bu yöntemi bilinçli şekilde kullanarak fiyat artışlarını gizlemeye çalışıyor.