Savaşçı dizinini yeni sezonu için bekleyiş sürüyor. Fox TV'de yayınlanan başrollerini Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli, Fırat Albayram, Uğur Biçer gibi isimlerin paylaştığı Savaşçı dizisi 48. bölümüyle ekranlara ara vermişti. Dizinin takipçileri yeni sezonnun başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, Savaşçı yeni sezon tarihi belli oldu mu? Savaşçı ne zaman başlayacak? İşte Savaşçı'nın yeni sezonu ile ilgili merak edilenler...

SAVAŞÇI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fox TV'de ekranlara gelen Savaşçı'nın yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandığı an yeni sezon tarihi de belli olacak.

Savaşçı'nın yeni sezonu ile ilgili bilgi paylaşıldığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.

SAVAŞÇI SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Öldü sanılan Leyla’nın ortadan kaybolması kafaları karıştırır. Bu arada Kopuz Albay Leyla’yla ilgili önemli bilgilere ulaşır. Ancak Seyfi’den gelen bir istihbarat Leyla’nın başta Yüzbaşı Kağan olmak üzere, Kılıç Timi’ne saldırı planları içinde olabileceği ihtimalini yükseltir. Bağlantılı olduğu yapının yönlendirmesiyle harekete geçen Leyla, sonunda şeytani hamlesini yapar...

Leyla’nın bu hamlesi sadece Kağan’ın değil, Kutalmış Paşa, Albay Kopuz ve Kılıç Timi’nin diğer üyelerinin de hayatında büyük kırılmalara sebep olacaktır.

SAVAŞÇI GENEL HİKAYE

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi...

Hikaye, bir dönem Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye’nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır.

Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.

Çünkü onlar için, “söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!”

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