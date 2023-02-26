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Savaştan kaçan Ukraynalı Yulia ve 2 çocuğu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından Türkiye'ye sığınan 46 yaşındaki Ukraynalı Yulia ve 2 çocuğu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetti. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, 6 Ukrayna vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Savaştan kaçan Ukraynalı Yulia ve 2 çocuğu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetti
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DHA

Ukrayna'daki savaştan kaçıp, Türkiye'ye sığınan 46 yaşındaki Yulia Petrov ile 2 çocuğu, Kahramanmaraş merkezli ilk depremin ardından Hatay'da enkaz altında kalıp, yaşamını yitirdi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Maalesef 6 Ukrayna vatandaşımız hayatını kaybetti, 6 kişiye hala daha ulaşamıyoruz" dedi.

Yulia Petrov, 24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna-Rusya savaşının ardından çocukları 10 yaşındaki Zakhar ve 5 yaşındaki Matvii ile kaçıp, Türkiye'ye sığındı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde asker olan eşini bırakan Petrov, 2 çocuğu ile Hatay'ın Antakya ilçesinde bir yakınının yanına yerleşti. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, Petrov ile çocuklarının kaldığı bina da yıkıldı. Petrov ile 2 çocuğu, enkaz altında kaldı.

Savaş sırasında yaralanıp, ülkesinde tedavi gören Petrov'un eşi ise ailesinden haber almayınca Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ile iletişime geçti. Eşi ile çocuklarının enkazda olduğunu öğrenen baba, Türkiye'ye geleceği gün, acı haberi aldı. Petrov ile çocuklarının 14 Şubat'ta enkazdan cansız bedenleri çıkarılıp, Ukrayna'ya gönderildi.

"BU FELAKET ORTAK ACIMIZDIR"

DHA'ya açıklama yapan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Maalesef savaştan kaçıp, Türkiye'ye sığınan depremde hayatın kaybeden vatandaşlarımız oldu. Elbette elçilik olarak deprem bölgesinden vatandaşlarımızın tahliyesi için seferber olduk. Ama elbette en belirgin destek arama-kurtarma ekibinden geldi. Birçok binada çalışma yaptılar. Maalesef 6 Ukrayna vatandaşımız hayatını kaybetti, 6 kişiye hala daha ulaşamıyoruz. Toplamda deprem bölgesinde 155 vatandaşımızı arıyorduk, 149'u ile iletişim kurabildik, 6 kişi ile henüz iletişim kuramadık. Bu vatandaşlarımızın çoğu deprem bölgesinde Türk devletinin destekleri ile kalmaya devam ediyor, bazılarını da tahliye ettik. Bu felaket ortak acımızdır ve hep birlikte üstesinden geliyoruz" dedi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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