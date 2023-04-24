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İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli savcıya cinsel taciz davası

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli olan Ş.B. adlı savcıya, bir katibeyi taciz ettiği iddiasıyla dava açıldı. Duruşmaya katılmayan savcı hakkında zorla getirilme kararı çıktı

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli savcıya, cinsel taciz suçlamasıyla dava açıldı
DHA

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı Ş.B. hakkında bir katibi taciz ettiği iddiasıyla dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya katılmayan savcı hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

DHA'da yer alan habere göre olay, 4 Mart 2022'de kendisini eve bıraktıktan sonra ısrarla evine gelen savcı tarafından cinsel tacize uğradığını iddia eden katibenin Hakimler ve Savcılar Kurulu'na dilekçe sunarak şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. Adalet müfettişlerince yapılan inceleme sonrasında Anadolu Adliyesinde görevli savcı Ş.B. hakkında "Cinsel taciz" suçundan dava açıldı.

DURUŞMADA OLAYI ANLATTI

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, mağdur katibe katılırken; savcı Ş.B. gelmedi. Göreve Ocak 2022'de Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesinde katip olarak başladığını söyleyen kadın, savcı Ş.B'nin olay günü saat 16.30'ta çalıştığı kalemi arayarak bir katibin odasına gelmesini istediğini anlattı. Savcının odasına giden katibe, savcıyla bir karar yazdıklarını, işleri bittikten sonra savcının "Benim yüzümden mesaiye kaldın, seni ben bırakacağım' dediğini, kendisinin bunu reddetmesine rağmen savcının ısrar ettiğini ifade etti. Katibe, "Israr edince kalem müdürüme mesaj atarak ne yapmam gerektiğini sordum. Müdürüm de 'Metroda arkadaşım bekliyor, onunla gideceğim' diye söylememi tavsiye etti. Ancak savcı, ısrarını sürdürdü. Ben de aracına bindim" dedi.

ADLİYE DIŞINDA BANA 'SAVCIM' DEME"

Katibe, savcının kendisine araçtalarken, "Adliye dışında bana 'savcım' deme, ismimle hitap et' dediğini de aktardı. Bunun üzerine mahkeme başkanı katibe, "İsteseydin binmezdin arabaya, değil mi?" diye sordu. Katibe de "Nasıl hareket edeceğimi bilemedim, o yüzden müdürüme sordum. Israrcı olduğu için kabul ettim, yemek teklifinde de bulundu" diye cevap verdi.

Savcının aracıyla evinin kapısına geldiklerini, savcının bu kez evine gelmek istediğini söyleyen katibe, "Kapımın önünde iddialaşma oldu. 'Eve geleceğim. Elalemin adamları gelecek, yalnız bırakamam seni' deyince site güvenliğinin önünde konu uzamasın diye kabul ettim. Oraya yeni taşındığımdan kötü bir izlenim olmaması için eve aldım" dedi. Savcının yaklaşık bir saat kadar evde kaldığını anlatan katibe, "Mutfakta kahve yaptım. O sırada anneme mesaj attım. 'Seni aradığımda söylediklerimi idare et' dedim" diye aktardı. Mağdur, bunu savcıyı evden göndermek için yaptığını anlattı. Katibe, "Kalkmaya niyeti olmadığını görünce kahve yaptım. Kahveyi verirken oturduğum sandalyeyi kendine çekerek kolumu sıvazladı. Ben de 'Hayır' deyip pencerenin oraya geçtim" dedi. Katibe, bunların üzerine savcının beş dakika içinde evden gittiğini söyledi.

Mahkeme başkanının içeride neler konuştunuz sorusu üzerine katibe, "Savcı 'Nasıl gidiyor adliye' diye sordu. Beni kendine katip olarak alacağını, saat 5'ten 8'e kadar kendisiyle çalışacak bir katibe ihtiyacı olduğunu söyledi" diye yanıt verdi. Hakim, "Bu konuşmalar sırasında hakaret veya cinsel içerikli bir söz kullandı mı?" diye sordu. Mağdur da sanığın cinsel içerikli bir sözü olmadığını belirtti. Mahkeme başkanı, sanık savcının savunmasında "Sanık evine hiç gelmediğini ve suçlamayı da reddetmiş ne diyorsun?" diye sorunca mağdur, "Müfettiş baz sinyallerinin alındığını ve olay günü aynı yerden sinyal verdiğimizi belirtmişti" dedi. Mağdur, savcıdan şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istemediğini de söyledi.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada, mağdurun o dönem ki müdürü de tanık olarak dinlendi. Kalem müdürü, mağdurun savcının ısrarından kurtulmak için tavsiye almak üzere kendisine saat 17.30 civarı mesaj attığını söyledi. Mağdurun anlatımında olduğu gibi yol gösterdiğini söyleyen müdür, "Saat 20.30 gibi yine aradı katip. Çok kötüydü, ağlıyordu. Çok ısrar ettiğini, arabaya bindiklerini, sahilden Tuzla yoluna saptığını, yemek yemek için ısrar ettiğini, arabada ona savcı dememesini istemiş. Mağdur, adliyeye çok hakim değildi. Savcıyı nereye şikayet edeceğini de bilmiyordu. O kadar durumdan uzaktı. Yeni memur olduğu için düşünememişti. Kapıda çok ısrar etmiş içeri girmemesi için, sert savcı tavrıyla karşılaşınca mecbur kalarak içeri aldığını söyledi" diye konuştu. Müdür, müfettişe kayıt dışı olarak savcının başka personeli de sözlü olarak taciz ettiği yönünde duyumu olduğunu söylediğini de aktardı.

SAVCI HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI ÇIKARILDI

Mahkeme heyeti, davetiyeye rağmen duruşmaya katılmayan savcı Ş.B. hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verirken, duruşma ertelendi. Savcı Ş.B'nin halen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında görev yaptığını, şikayetçi katibin ise çalıştığı bölümün değiştirildiği öğrenildi.

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