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        Haberler Spor Voleybol Savino Del Bene Scandicci-Eczacıbaşı Dynavit: 2-3 (MAÇ SONUCU) - Eczacıbaşı CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde - Voleybol Haberleri

        Savino Del Bene Scandicci-Eczacıbaşı Dynavit: 2-3 (MAÇ SONUCU)

        Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 09:34 Güncelleme: 29.02.2024 - 09:34
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        Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde
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        Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımını 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

        İstanbul'da yapılan ilk karşılaşma da Eczacıbaşı Dynavit'in 3-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

        Eczacıbaşı Dynavit, yarı finalde VakıfBank-A. Carraro Imoco Voley Conegliano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        Salon: Palazzo Wanny

        Hakemler: Sonja Simonovska (Karadağ), Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya)

        Savino Del Bene Scandicci: Da Silva, Antropova, Zhu Ting, Washington, Ognjenovic, Herbots (Parrocchiale, Di Lulio, Ruddins)

        Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Gray, Jack-Kısal, Naz Aydemir Akyol (Simge Aköz, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Voronkova, Stevanovic)

        Setler: 25-27, 25-20, 25-18, 22-25, 12-15

        Süre: 138 dakika (33, 29, 25, 31, 20)

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