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        Savunma Sanayii Toplantısı sona erdi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 19:39 Güncelleme: 13.05.2025 - 20:11
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        Savunma Sanayii Toplantısı sona erdi
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        Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi.

        Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantıya ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

        İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "2025 yılının ilk Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı’nda, Türk savunma sanayiinin 2024 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuş, yerli ve millî savunma sanayiinin desteklenmesine yönelik kararlılık vurgulanmıştır.

        Milletimizin ve devletimizin güçlü desteğiyle Türk savunma sanayiinde elde edilen başarılardan duyulan memnuniyet ifade edilerek, 2025 yılında daha da yüksek gayret ile çalışmaların sürdürülmesinin gerekliliği vurgulanmış, yerli ve milli teknolojiler kullanılarak savunma sanayimizdeki örnek teşkil eden gelişimin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir." denildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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