'Sayara', Cannes'da prömiyer yaptı Korku - suç ve aksiyon öğelerini bir arada barından 'Sayara', uluslararası prömiyerini Cannes Film Festivali 'Fantastic Gala' çerçevesinde yaptı

Habertürk Giriş: 20.05.2024 - 14:47 Güncelleme: 20.05.2024 - 14:47 facebook

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