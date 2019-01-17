Bugüne kadar birçok başarılı projede yer alan Saygın Soysal, şimdi de SHOW TV'nin yeni dizisi ‘Nöbet’te Kıdemli Yüzbaşı rolüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Elazığlı ve bugüne kadar fazlasıyla tehlikeli görevde yer almış Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Yiğit Alkan’ı canlandıran Saygın Soysal, çekilen aksiyon sahnelerinde göz doldurdu!

Çekimleri Antalya’da devam eden, merakla beklenen dizinin ilk tanıtımı da yayınlandı. Yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık gibi önemli isimler paylaşıyor.

Yapımını Pana Film, yapımcılığını ise Necati Şaşmaz’ın üstlendiği ‘Nöbet’ yakında SHOW TV’de!





NÖBET DİZİSİ İLK TANITIM FRAGMANI

NÖBET DİZİSİ OYUNCULARI



Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, İbrahim Kendirci, Kürşat Alnıaçık, Murat Kılıç, Tuncay Beyazıt, Nevzat Yılmaz, Yılmaz Meydaneri, Burak Sarımola, Sultan Elif Taş, Kaan Sevi, Bahadır Buyruk, Ziya Çiçek, Orkun Ok