21 Aralık Sayısal Loto oyununun 1281. çekilişi gerçekleştirildi. Vatandaşlar Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama gibi detayları merak ediyorlardı. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte kazandıran numaralar belli oldu.

21 Aralık Sayısal Loto sonuçlarına göre çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 867 bin 760 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 120 kişi 6 bin 227 lira 25'er kuruş, 4 bilen 7 bin 142 kişi 79 lira 10'ar kuruş ve 3 bilen 125 bin 162 kişi de 11 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

İŞTE SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 15, 19, 23, 34, 36 ve 41olarak belirlendi.