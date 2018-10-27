Sayısal Loto sonuçları, her hafta olduğu gibi bu hafta da Cumartesi günü şans oyunu tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılacak çekilişin ardından belli olacak. Sayısal Loto 27 Ekim sonuçları birazdan haberimizde olacak...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 27 EKİM (MPİ)

Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak çekilişle belli olacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ)'nin Balgat'taki binası çekiliş salonunda saat 21.40'ta gerçekleşecek çekiliş, MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın olarak yayınlanacak.

SAYISAL LOTO'NUN BİR ÖNCEKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 24 EKİM

6 bilen kişi sayısı : 5.Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.643.109,23 TL 5 bilen kişi sayısı : 127 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.002,30 TL 4 bilen kişi sayısı : 5.694 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 67,55 TL 3 bilen kişi sayısı : 97.820 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,00 TL

Sayısal Loto'da geçtiğimiz çarşamba günü yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca, büyük ikramiye beşinci kez devretmişti. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından devreden ikramiye tutarı 6.643.109,23 TL olarak duyuruldu.

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