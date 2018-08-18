Sayısal Loto çekilişi bu akşam 1141. kez Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleştirilecek. Bir önceki Sayısal Loto sonuçlarında 6 bilen çıkmamış ve büyük ikramiye olan 884 bin 609 lira bu gününkü çekilişe devretmişti. Sayısal Loto'da bu akşam büyük ikramiyenin sahibini bulup bulamayacağı merak edilirken, şanslı rakamlar akşam yapılacak çekişle belli olacak. İşte Sayısal Loto sonuçlarını sorgulama linki ve Sayısal Loto'nun geçen haftaki sonuçları haberimizde.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 18 AĞUSTOS

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam 1141. kez Sayısal Loto çekilişi gerçekleştirilecek. Sayısal Loto çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. Sayısal Loto sonuçlar saat 21.45 itibari ile aşağıdaki linkten sorgulanabilir.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SAYISAL LOTO'NUN ÖNCEKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 15 AĞUSTOS

3 - 10 - 15 - 18 - 25 - 43

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bin 140'ıncı çekilişinde 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye bugünkü çekilişe devretti. 5 bilen 82 kişi 4 bin 544 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 799 kişi 74 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 72 bin 294 kişi 10 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 1 milyon 443 bin 303 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 924 bin 794 lira 62 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 517 bin 314 lira 4 kuruş kamuya aktarılacak.

6 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 884.609,94 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 82 Kişi Başına Düşen İkramiye 4.544,55 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.799 Kişi Başına Düşen İkramiye 74,40 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 72.294 Kişi Başına Düşen İkramiye 10,90 TL

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