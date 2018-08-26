İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " Sayısal Loto " olarak da ifade edilen şans oyununda bin 143'üncü hafta çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 61 bin 915 lira 70'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 76 kişi, 8 bin 112 lira 85'er kuruş; 4 bilen 5 bin 279 kişi, 87 lira 65'er kuruş; 3 bilen 105 bin 150 kişi de 12 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

6 bilen iki talihlinin kuponunu, İzmir'in Tire ilçesi ile Antalya'nın Alanya ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Çekilişte toplam 4 milyon 512 bin 229 lira 85 kuruş tutarında ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 534 bin 400 lira 62 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 856 bin 57 lira 54 kuruş kamuya aktarılacak.

Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları 25 Ağustos

04

25

37

38

42

43

Sayısal Loto'da bu hafta 6 bilen kişi sayısı : 2

Sayısal Loto'da bu hafta 5 bilen kişi sayısı : 76

Sayısal Loto'da bu hafta 4 bilen kişi sayısı : 5.279

Sayısal Loto'da bu hafta 3 bilen kişi sayısı : 105.150



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.061.915,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 8.112,85 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 87,65 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,45 TL



Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANTALYA / ALANYA - İZMİR / TİRE

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