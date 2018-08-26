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Sayısal Loto sonuçları son dakika! 1 milyon 61 bin 915'er lira ikramiye kazandırdı! MPİ Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen "Sayısal Loto" çekiliş sonuçları açıklandı. Sayısal Loto'da bu hafta 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 61 bin 915 lira 70'er kuruş ikramiye kazandılar. Haftaya ise 1144. çekiliş yapılacak. İşte 25 Ağustos 2018 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

26.08.2018 - 09:21 | Güncelleme:

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "  Sayısal Loto " olarak da ifade edilen şans oyununda bin 143'üncü hafta çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 61 bin 915 lira 70'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 76 kişi, 8 bin 112 lira 85'er kuruş; 4 bilen 5 bin 279 kişi, 87 lira 65'er kuruş; 3 bilen 105 bin 150 kişi de 12 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

6 bilen iki talihlinin kuponunu, İzmir'in Tire ilçesi ile Antalya'nın Alanya ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Çekilişte toplam 4 milyon 512 bin 229 lira 85 kuruş tutarında ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 534 bin 400 lira 62 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 856 bin 57 lira 54 kuruş kamuya aktarılacak.

Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları 25 Ağustos

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Sayısal Loto'da bu hafta 6 bilen kişi sayısı : 2
Sayısal Loto'da bu hafta 5 bilen kişi sayısı : 76
Sayısal Loto'da bu hafta 4 bilen kişi sayısı : 5.279
Sayısal Loto'da bu hafta 3 bilen kişi sayısı : 105.150

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.061.915,70 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 8.112,85 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 87,65 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,45 TL

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANTALYA / ALANYA - İZMİR / TİRE

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