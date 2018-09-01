Schalke 04 - Hertha Berlin maçı ne zaman?

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Schalke 04, 02 Eylül 2018 Pazar günü Hertha Berlin takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Schalke 04, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Hertha Berlin, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 144. İddaa'da Schalke 04 kazanır 1.60, berabere biter 3.20, Hertha Berlin kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Schalke 04 son hafta oynanan Eintracht Frankfurt maçında 1-0 kazandı.

Hertha Berlin, RB Leipzig karşılaşmaında 2-6 yenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ