Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'la aynı grupta yer alan Bundesliga ekibi Schalke 04'ün Devler Ligi'ndeki nihai kadrosu belli oldu. Rusya'nın Lokomotiv Moskova, Portekiz'in Porto ve temsilcimiz Galatasaray ekipleriyle mücadele edecek Schalke 04'ün 28 kişilik kadrosunda Almanya'da doğan Türk oyuncular Suat Serdar ve Schalke 04 altyapısından yetişen 18 yaşındaki Ahmed Kutucu da bulunuyor.

Schalke 04'ün nihai kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Kaleciler: Ralf Fahrmann, Yannic Lenze, Alexander Nübel

Savunma: Hamza Mendyl, Matija Nastasic, Sebastian Rudy, Abdul Baba Rahman, Salif Sane, Ronaldo Naldo, Niklas Wiemann

Orta saha: Weston McKennie, Omar Mascarell, Suat Serdar, Nabil Bentaleb, Yevhen Konoplyanka, Benjamin Stambouli, Daniel Caligiuri, Amine Harit, Jannis Kübler, Alessandro Schöpf, Benjamin Goller

Forvet: Mark Uth, Franco Di Santo, Ahmed Kutucu, Guido Burgstaller, Steven Skrzybski, Cedric Teuchert, Breel Embolo

U17 DÜNYA KUPASI'NDA MİLLİ TAKIMIMIZLA OYNAMIŞTI

Schalke 04'ün altyapısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ahmed Kutucu, U17 Milli Takımı'nda tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı. Genç futbolcu, Hindistan'da düzenlenen FIFA U17 Dünya Kupası finallerinde de Milli Takımımız'ın kadrosunda yer almış ve Yeni Zelanda maçında Ay-Yıldızlılarımızın tek golünü kaydetmişti.

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