Sea To Sky’da kazanan Alman sporcu Manuel Lettenbichler

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 8-11 Ekim tarihlerinde 16. kez Antalya’nın Kemer ilçesinde Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nın 5’inci ayağı olarak koşuldu. 9 Ekim Perşembe günü plaj yarışı ile start alan organizasyonda 10 Ekim Cuma günü orman etabı koşuldu. Bugün ise son etap Çamyuva Sahili’nden başladı. Kesmeboğazı’nı geçen sporcular, ormanlık arazi içinden devam edip zorlu kaya tırmanışının ardından dünyanın en eğlenceli ve zorlu etabı olarak bilinen, deniz seviyesinden başlayıp, 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde finişe ulaştı. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından 16’ncısı düzenlenen yarışa, 37 ülkeden 382 sporcu katıldı. Zorlu ve bir o kadar da keyifli parkurlarıyla adından söz ettiren Sea To Sky’da nefesleri kesen mücadeleler yaşandı. En iyi dereceyi elde etmek için yoğun çaba gösteren sporcular, bir hayli ter döktü.

Tüm yarış sınıflarından sporcuları bir araya getiren organizasyon; Spor Toto, Cazador Tekstil ve Talay Lojistik sponsorluğunda; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Yaşam Hastaneleri ve Olympos Teleferik’in katkılarıyla gerçekleşti.