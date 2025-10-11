Habertürk
Habertürk
        Sea To Sky’da kazanan Alman sporcu Manuel Lettenbichler

        Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Sea To Sky'da, birinci Alman motosikletçi Manuel Lettenbichler oldu.

        Giriş: 11.10.2025 - 19:00 Güncelleme: 11.10.2025 - 19:01
        Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 8-11 Ekim tarihlerinde 16. kez Antalya’nın Kemer ilçesinde Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nın 5’inci ayağı olarak koşuldu. 9 Ekim Perşembe günü plaj yarışı ile start alan organizasyonda 10 Ekim Cuma günü orman etabı koşuldu. Bugün ise son etap Çamyuva Sahili’nden başladı. Kesmeboğazı’nı geçen sporcular, ormanlık arazi içinden devam edip zorlu kaya tırmanışının ardından dünyanın en eğlenceli ve zorlu etabı olarak bilinen, deniz seviyesinden başlayıp, 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde finişe ulaştı. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından 16’ncısı düzenlenen yarışa, 37 ülkeden 382 sporcu katıldı. Zorlu ve bir o kadar da keyifli parkurlarıyla adından söz ettiren Sea To Sky’da nefesleri kesen mücadeleler yaşandı. En iyi dereceyi elde etmek için yoğun çaba gösteren sporcular, bir hayli ter döktü.

        Tüm yarış sınıflarından sporcuları bir araya getiren organizasyon; Spor Toto, Cazador Tekstil ve Talay Lojistik sponsorluğunda; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Yaşam Hastaneleri ve Olympos Teleferik’in katkılarıyla gerçekleşti.

        MANUEL LETTENBICHLER BİRİNCİLİK KÜRSÜSÜNDE

        Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, bugün gerçekleştirilen dağ etabı ile tamamlandı. Red Bull’un Alman sporcusu Manuel Lettenbichler 3:49:24,25’lik derecesiyle organizasyonda zirvede yer aldı. İkinciliği 3:55:12,01’lik derecesiyle İspanyol sporcu Mario Roman, üçüncülüğü ise 4:02:41,37’lik derecesiyle İngiliz sporcu Mitch Brightmore elde etti.

        ÖDÜLLER VERİLDİ

        Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı’nın ardından 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’nın zirvesinde düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Düzenlenen törene; Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Kemer Belediyesi Meclis Üyesi, Turizm ve Spor Birimi koordinasyon sorumlusu Cansın Efir, Kemer Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akın, Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir, Kemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Kaya, Olympos Teleferik Genel Müdürü Erkan Kahraman, FIM Hard Enduro Koordinatörü Ross Whitehead, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        İlk üçte yer alan sporculara ödüllerini Antalya Valisi Hulusi Şahin takdim etti.

