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HaberlerDünyadanSean Penn koronavirüs aşısı oldu - Magazin haberleri
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Sean Penn koronavirüs aşısı oldu

Dünyaca ünlü aktör Sean Penn, koronavirüs aşısı oldu. 60 yaşındaki Penn, aşı olduğunu sosyal medya hesabından "Şanslı bir adamım" ifadeleriyle duyurdu

Sean Penn koronavirüs aşısı oldu - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Ünlü oyuncu Sean Penn, koronavirüs aşısı olduğunu Twitter hesabından açıkladı.

Penn, aşı olurken çekilen fotoğrafına, "Şanslı bir adamım" notunu düştü. 60 yaşındaki oyuncu, paylaşımında bunun ilk doz mu yoksa ikinci doz mu olduğunu belirtmedi.

Aktör ayrıca, Los Angeles'ta koronavirüs testlerinin uygulanmasına yardımcı olan, kendi kurduğu yardım kuruluşu CORE ve cephe hattı personeline de teşekkür etti.

BAĞIŞ ÇAĞRISI

Organizasyonu ve destekçi kuruluşlarla birlikte günde binlerce test ve aşı yaptıklarını söyleyen Penn, daha fazla insanı şanslı kılmak için "Desteğinize ihtiyacımız var" diyerek takipçilerini bağış yapmaya davet etti.

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