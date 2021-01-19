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Nusret ve CZN Burak aşı oldu

Ünlü şefler Nusret ve CZN Burak, Dubai'de koronavirüs aşısı yaptırdı. İkili, aşı oldukları anları sosyal medya hesaplarından paylaştı

Nusret ve CZN Burak aşı oldu - Magazin haberleri

Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen kasap Nusret Gökçe, koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı.

Aşıyı Dubai'de yaptıran Nusret, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Covid-19 aşısı olmuşke" ifadelerini kullandı.

Bazı takipçileri, Nusret'in Türkiye'de aşı yaptırdığını zannederek tepki gösterdi.

Aşıda öncelikli grup sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü bireyler.

"İNŞALLAH YAKIN ZAMANDA KURTULURUZ"

Nusret'in ardından CZN Burak da aşı olduğunu duyurdu. Ünlü işletmeci, "Korona aşımızı olduk hayırlısı olsun İnşAllah en yakın zamanda bu pandemiden kurtuluruz" dedi.

Nusret ve CZN Burak, yaklaşık bir aydır Dubai'de. İki işletmecinin de burada mekanları bulunuyor.

Geçtiğimiz ay Dubai'de bulunan dünyanın en yüksek gökdeleni Burc Halife'ye CZN Burak'ın fotoğrafı yansıtılmıştı.

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