Seattle Sounders - FC Dallas karşılaşma önü

Seattle Sounders ve FC Dallas, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 05:00. 29 puanlı Seattle Sounders 13. sırada bulunuyor, FC Dallas 42 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Seattle Sounders, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. FC Dallas, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 790 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Seattle Sounders kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, FC Dallas sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Seattle Sounders son hafta oynanan Colorado Rapids maçında 3-0 kazandı.

FC Dallas ise Los Angeles Galaxy maçında 5-1 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Seattle Sounders, 13 gol attı ve 10 gol yedi.

FC Dallas, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. FC Dallas, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

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