Seçim yasakları detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 31 Mart yerel seçimler sebebiyle seçim yasakları da 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'da başlıyor. Peki, seçim günü alkol yasağı saat kaça kadar sürüyor? Konuyla ilgili açıklama Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı.

SEÇİM GÜNÜ ALKOL YASAĞI SAAT KAÇA KADAR SÜRÜYOR?

Seçim günü saat 06.00’dan gece saat 24.00’e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.

SEÇİM GÜNÜ KAFELER KAPALI MI?

Oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.

31 Mart seçimlerinde oy verme işlemi yurdun doğu kısmında saat 07.00’de başlayıp 16.00’da sona erecek. Batıda illerinde ise oy verme işlemi saat 08.00’de başlayıp, saat 17.00’de sona erecek.

Dolayısıyla seçim günü; kahvehane, kıraathane ve internet kafeler doğu illerinde saat 07.00 – 16.00 arasında, batı illerinde ise saat 08.00 – 17.00 arasında kapalı olacak.

Ayrıca seçim günü sabah saat 06:00'dan gece saat 24:00'e kadar alkollü içki satılmayacak ve servis edilmeyecek. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek. Alkol satışı ve servisi gece saat 24.00’e kadar yasak olacak.