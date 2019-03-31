Seçim günü alkol yasağı saat kaça kadar sürecek?

Türkiye bugün sandık başına gidiyor. 58 milyon civarında seçmen 31 Mart Yerel Seçimleri dolayısıyla oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) her seçim döneminde olduğu gibi seçim yasaklarını açıkladı. Vatandaşlar tarafından en fazla merak edilen konulardan bir tanesi de alkol yasağı oldu.

Seçim günü alkol yasağı ne kadar sürecek? Alkol yasağı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? İşte detaylar...

YEREL SEÇİMLERDE ALKOL YASAĞI

YSK tarafından yapılan açıklama çerçevesinde seçim günü saat 06.00’dan gece saat 24.00’e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

Oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokanta ve restoranlarda yalnız yemek verilebilecek.

SEÇİM GÜNÜ KAFELER VE RESTORANLAR KAPALI MI?

31 Mart Yerel Seçimlerinde oy verme işlemi yurdun doğusunda saat 07.00’de başlayıp 16.00’da sona erecek. Batı illerinde ise oy verme işlemi saat 08.00’de başlayıp, saat 17.00’de sona erecek.

Dolayısıyla seçim günü; kahvehane, kıraathane ve internet kafeler doğu illerinde saat 07.00-16.00, batı illerinde ise saat 08.00–17.00 arasında kapalı olacak.

Ayrıca seçim günü sabah saat 06:00'dan gece saat 24:00'e kadar alkollü içki satılmayacak ve servis edilmeyecek. Eğlence yeri niteliğindeki lokanta ve restoranlarda yalnız yemek verilebilecek. Alkol satışı ve servisi gece saat 24.00’e kadar yasak olacak.