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Seçimin ertesi günü iş yerleri açık mı, tatil mi? 15 Mayıs 2023 Pazartesi iş yerleri açık olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında okulların 15 Mayıs gününün tatil olacağını söyledi. Açıklamanın ardından "15 Mayıs Pazartesi seçimden sonra özel sektör ve iş yerleri açık mı?" sorusu gündeme geldi. İşte 15 Mayıs'ta seçimin ardından özel sektörde ve iş yerlerinde mesai olup olmayacağına dair detaylar...

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  • Seçimin ertesi günü iş yerleri açık mı, tatil mi? 15 Mayıs 2023 Pazartesi seçim sonrası iş yerleri açık olacak mı?

    Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'ye kadar sandık başına giderek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için oy kullanacak. Oy verme işleminin sona ermesiyle sayıma gidilecek ve 13. Cumhurbaşkanı ile 28. Dönem Milletvekilleri belli olacak. Peki, 15 Mayıs 2023 Pazartesi seçim sonrası iş yerleri açık olacak mı? İşte konuya dair bilgiler...
  • Seçimin ertesi günü iş yerleri açık mı, tatil mi? 15 Mayıs 2023 Pazartesi seçim sonrası iş yerleri açık olacak mı?

    15 MAYIS İŞ YERLERİ VE ÖZEL SEKTÖR TATİL OLACAK MI?

    Seçim sonrası 15 Mayıs Pazartesi günü, iş yerleri ve özel sektör için bir tatil söz konusu değil.
  • Seçimin ertesi günü iş yerleri açık mı, tatil mi? 15 Mayıs 2023 Pazartesi seçim sonrası iş yerleri açık olacak mı?

    Ancak okulların tatil olması sebebiyle okullarla bağlantılı çalışan kantinler, okul servisleri gibi iş alanları da faaliyet göstermeyecek ve tatil olacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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