Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'ye kadar sandık başına giderek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için oy kullanacak. Oy verme işleminin sona ermesiyle sayıma gidilecek ve 13. Cumhurbaşkanı ile 28. Dönem Milletvekilleri belli olacak. Peki, 15 Mayıs 2023 Pazartesi seçim sonrası iş yerleri açık olacak mı? İşte konuya dair bilgiler...