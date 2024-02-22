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        Haberler Gündem Seçmen listesi sorgulama 2024: 31 Mart Yerel seçimlerde nerede, hangi sandıkta oy kullanacağım?

        Yerel seçimler için seçmen listesi ne zaman dağıtılacak?

        Yerel seçimlere geri sayım başladı. 31 Mart 2024 tarihinde, Türkiye bir kez daha sandık başında olacak ve bu kez yerel yönetimler seçilecek. YSK, vatandaşların oy kullanacakları sandık numarası ve sıra numarasının yer aldığı seçmen kağıdı kaydının dağıtılacağı tarihi açıkladı. İşte, seçmen kağıdı ve sandık sorgulama hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 15:09 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:09
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        31 Mart günü yapılacak yerel seçimlere az bir süre kaldı. Seçimde oy kullanacak vatandaşlar, hangi sandıkta oy kullanacağı bilgisini merak ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) vatandaşların hangi sandıkta oy kullanacağını, e-Devlet üzerinden bildirecek. İşte, seçmen kağıdı dağıtım tarihi ve yerel seçim sandık sorgulamaya dair detaylar...

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        SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

        YSK yerel seçim takvimine göre, 29 Şubat 2024 tarihinde seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak. 24 Mart'ta seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

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        SEÇMEN KAYDI NASIL SORGULANIR?

        Vatandaşlar, askıya çıkan seçmen listelerini muhtarlıklardan veya YSK’nın internet adresinden kontrol edebilir. Seçmenler YSK'nin "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek.

        YSK Seçmen sorgulama ekranı için; Nüfusa kayıtlı olunan il, T.C. Kimlik Numarası, Nüfus Kayıtlı Olduğu Sıra Numarası bilgileri yeterli olacak.

        YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        TELEFONDAN SEÇMEN KAYDI NASIL SORGULANIR?

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin, kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten yapıldığını açıkladı.

        Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi telefon numarası: 444 9 975

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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