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        Haberler Bilgi Ekonomi SED ödemeleri yattı mı? 2025 Mart Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri ne zaman yatacak, nereden kontrol edilir, SED ne kadar?

        2025 Mart ayı SED ödemeleri yattı mı? SED ödemeleri e-Devlet sorgulama ekranı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi binlerce aileye sunulan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, Mart ayında da merakla bekleniyor. Geçtiğimiz ay zamlı olarak hesaplara yatırılan SED ödemeleri için Bakanlık, toplam 1 milyar 208 milyon lira destek sağlandığını duyurmuştu. Peki, 2025 Mart ayı SED ödemeleri yattı mı? İşte, konuya dair güncel gelişmeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 10:44 Güncelleme: 17.03.2025 - 10:44
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sunulan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamayı ve ailelere ekonomik destek sağlamayı amaçlıyor. Geçici maddi zorluk yaşayan vatandaşlara yönelik yapılan bu yardımlar, her ay belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılıyor. SED ödemelerinin yatırılıp yatırılmadığı ise e-Devlet üzerinden kolayca sorgulanabiliyor. Peki, mart ayı SED ödemeleri hesaplara yattı mı?

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        2025 MART SED ÖDEMELERİ YATTI MI?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ayın 20'sine kadar SED ödemelerini hesaplara aktarıyor. Bakanlıktan açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        SED ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ZAMLI SED ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

        Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED ödemeleri 7 bin 94 liraya yükseldi.

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        KİMLER SED DESTEĞİ ALABİLİR?

        Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

        -Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

        -Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

        -Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

        -Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

        Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

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