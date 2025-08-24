Habertürk
        Seda Bakan: İçimizde hep bir umut vardı

        Halit Yukay'ın 19 gündür süren aramaların ardından cenazesi dün bulundu; Kıvanç Tatlıtuğ'un ardından Seda Bakan da üzüntüsünü paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 21:33 Güncelleme: 24.08.2025 - 21:33
        "İçimizde hep bir umut vardı"
        Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan iş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulundu. 19 gün süren aramalar sonucunda, Yukay'ın cenazesi, 68 metre derinlikte tespit edildi.

        Halit Yukay'ın arkadaşları arasında yer alan oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından üzüntüsünü paylaştı. Bakan, paylaşımında; "İçimizde hep bir umut vardı, çok üzgünüz" ifadelerine yer verdi.

        Öte yandan Seda Bakan, arama-kurtarma çalışmaları sürerken sosyal medya hesabından “Lütfen bir mucize olsun” diyerek takipçilerinden destek istemişti.

