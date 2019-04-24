Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik uçağı, saat 01.00 sıralarında, İzmir'in Seferihisar ilçesinde Teke Burnu güneyinde lastik botta bir grup kaçak olduğunu tespit etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgedeki ekipler Sahil Güvenlik botuyla bölgeye gitti. Durdurulan lastik bottaki 14'ü Kongo, 11'i Orta Afrika, 8'i Somali, 4'ü Mali, 4'ü Angola, 4'ü Çad, 1'i Kamerun ve 1'i Uganda uyruklu olmak üzere toplam 47 kaçak yakalandı. 33'ü erkek, 12'si kadın, 2'si çocuk olan kaçaklar, Sahil Güvenlik botuna alındı.

Kıyıya getirilen kaçaklar, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.