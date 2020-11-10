Sefirin Kızı 27. bölümde de heyecan durulmadı. Sancar Efe'nin uçurumdan düşüp hayatta kalması Nare'yi ve Sancar Efe'nin ailesini sevince boğar. Nare'nin Gediz'in ihanetiyle sarıldığı Sefirin Kızı 27. bölümde neler oldu? Her hafta izleyenleri ekrana kilitleyen Sefirin Kızı 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEFİRİN KIZI 27. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Önce ölümün sonra tutsaklığın imtihanından geçen Nare ve Sancar, Gediz’in ihanetiyle sarsılırlar ama bu ihanetin acısını yaşayamadan yeni bir imtihanla karşılaşırlar. Sancar’ın omurgasındaki kırık, onu bir daha yürüyememe ihtimaliyle yüz yüze bırakır. Sevdalıları, birbirlerine çok sıkı tutunmalarını gerektiren yeni bir savaş beklemektedir.

İki sevdalı bu yolu da elele yürüyebilecek midir? Yarıcının oğlu Alacakuş’un önünde diz çökmeden önce ayağa kalkmayı başarabilecek midir?

Gediz, inandığı yolda herkesi ezip geçerek ilerlemektedir. Bir yandan yok etmeye çalıştığı eski sadıcını bir yandan ameliyat kapılarında bekleyerek.

Akın’ın kardeşi Sahra, çok başka bir nedenle geldiği bu şehirde, abisinin ölmüş olabileceği gerçeğiyle karşı karşıya kalır ve çok sarsılır. Ama daha biraz önce abisi ona konum atmıştır! Abisi gerçekten öldüyse ona bu mesajları atan kimdir?

SEFİRİN KIZI 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin kızı yeni bölüm fragmanı herkes tarafından merakla bekleniyor ancak sevilen dizinin 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.