Seğmen Kardeşler Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Seğmen Kardeşler kaç lot verir?
Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 26-27-28 Haziran tarihleri arasında 30,00 TL'den halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından Seğmen Kardeşler Gıda halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih ve kişi başına düşen lot miktarı gündemi meşgul etmeye başladı. Halka arz büyüklüğü 1,7 Milyar TL olarak belirlenen Seğmen Kardeşler halka arzında toplamda 59 milyon lot dağıtımı yapılacak. İşte Seğmen Kardeşler Gıda halka arzının 'SEGMN' BIST koduyla borsada işlem göreceği tarih...
Seğmen Kardeşler halka arzı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen tarihler arasında halka arz edildi. Halka açıklık oranı yüzde 39,37 olan Seğmen Kardeşler Gıda halka arzı, 30,00 TL fiyatıyla 26-27-28 Haziran tarihleri arasında talep topladı. Peki, "Seğmen Kardeşler Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Seğmen Kardeşler kaç lot verir, ne zaman borsada işlem görecek?" İşte Seğmen Kardeşler Gıda halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih...
SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 26-27-28 Haziran 2024 tarihleri arasında tamamlandı.
SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM HİSSE FİYATI NE KADAR?
Seğmen Kardeşler Gıda 30,00 TL fiyatıyla halka arz edildi.
SEĞMEN KARDEŞLER HALKA ARZ KAÇ LOT DAĞITACAK?
Halka arz büyüklüğü 1,7 Milyar TL olarak belirlenen Seğmen Kardeşler halka arzı toplamda 59,000,000 lot dağıtımı yapacak. Olası lot miktarı ise şu şekilde;
- 1.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (1140 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 28 Lot (840 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 22 Lot (660 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 18 Lot (540 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (480 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 14 Lot (420 TL).
- 3.5 Milyon katılım ~ 12 Lot (360 TL).
- 3.9 Milyon katılım ~ 11 Lot (330 TL).
SEĞMEN KARDEŞLER GIDA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Seğmen Kardeşler Gıda halka arzı katılım endeksine uygun olarak gerçekleşecek.
SEĞMEN KARDEŞLER GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seğmen Kardeşler Gıda halka arz sonuçları açıklanmadı. Seğmen Kardeşler halka arz sonuçlarının önümüzde günlerde açıklanması bekleniyor.