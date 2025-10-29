SEGWAY, Çin’deki akıllı fabrikasında düzenlediği zirvede, küresel iş ortaklarıyla bir araya geldi

Mikromobilite, motor sporları ve tüketici robotiği alanında faaliyet gösteren SEGWAY, Çin’in Changzhou kentindeki akıllı fabrikasında “Yolculuğa Öncülük Et, Geleceği Şekillendir” temasıyla küresel iş ortakları konferansı düzenledi. İki gün süren etkinlikte SEGWAY, hızla gelişen mikromobilite sektöründe uzun vadeli işbirliklerine olan bağlılığını yineledi ve stratejik pazarlara yönelik yatırım planlarını paylaştı.

Konferans kapsamında SEGWAY’in üretim tesisleri, Ar-Ge laboratuvarları ve deneyim mağazaları iş ortaklarının ziyaretine açıldı. Katılımcılar, markanın en yeni elektrikli kick-scooter, e-bisiklet, SSV ve UTV modellerini yakından inceleme fırsatı buldu. SEGWAY, üretim süreçlerinde uyguladığı kalite kontrol sistemleri ve teknolojik altyapısıyla dikkat çekti.

.png

SEGWAY-Ninebot Başkanı Vincent Chen, inovasyon süreçlerinde kullanıcı ihtiyaçlarının merkeze alındığını belirterek, “Amacımız, teknolojik gelişmeleri kullanıcı güvenliği ve konforu doğrultusunda ürünlerimize yansıtmak” dedi. Chen, GT ve ZT gibi yüksek performanslı modellerden şehir içi ulaşım için geliştirilen F ve E serilerine kadar uzanan ürün yelpazesinin bu yaklaşımın bir sonucu olduğunu ifade etti.

BÖLGESEL YATIRIMLAR VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ GÜÇLENİYOR

SEGWAY Mikro Mobilite CMO’su Johnny Zhang, “Bayilerimizi ve bölgesel büyümeyi desteklemek, tüm ekosistemimiz için sürdürülebilir bir model oluşturmak istiyoruz” diyerek, kilit pazarlarda pazarlama yatırımlarının artırılacağını açıkladı. SEGWAY’in genç, güvenilir ve yenilikçi marka değerlerinin bu stratejiyle daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU’DA BÜYÜME ODAĞI

SEGWAY Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Can Yalçın Yıldız, “Türkiye ve Orta Doğu’da SEGWAY’in küresel vizyonunu yerel ihtiyaçlarla birleştirerek mikro mobilitenin geleceğini birlikte şekillendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Konferansa Türkiye’den MediaMarkt, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve Şengüller; Birleşik Arap Emirlikleri’nden ise Virgin Megastore’un üst düzey yöneticileri katıldı. Bölgedeki güçlü perakende işbirliklerinin geleceğe taşınacağı vurgulandı.

2025 SEGWAY Mikro Mobilite Küresel Kilit Ortaklar Konferansı, mikromobilitenin geleceğinin küresel vizyonla yerel uzmanlığın birleşimiyle şekilleneceğini bir kez daha ortaya koydu.