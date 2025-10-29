Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.871,08 %0,16
        DOLAR 41,9434 %0,02
        EURO 48,8049 %-0,12
        GRAM ALTIN 5.407,09 %1,48
        FAİZ 40,04 %0,10
        GÜMÜŞ GRAM 65,00 %2,36
        BITCOIN 113.101,00 %0,24
        GBP/TRY 55,4238 %-0,40
        EUR/USD 1,1628 %-0,20
        BRENT 63,95 %-0,70
        ÇEYREK ALTIN 8.840,59 %1,48
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim SEGWAY, Çin’deki akıllı fabrikasında düzenlediği zirvede, küresel iş ortaklarıyla bir araya geldi - Teknoloji Haberleri

        SEGWAY, Çin’deki akıllı fabrikasında düzenlediği zirvede, küresel iş ortaklarıyla bir araya geldi

        Çin'deki akıllı fabrikasında düzenlediği zirvede küresel iş ortaklarını ağırlayan SEGWAY, mikromobilite sektöründeki uzun vadeli büyüme stratejisini ve bölgesel yatırımlarını paylaştı. Marka, kullanıcı odaklı inovasyon yaklaşımıyla ürün gamını genişletirken, Türkiye ve Orta Doğu'daki büyüme hedeflerini de vurguladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 11:53 Güncelleme: 29.10.2025 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küresel iş ortaklarıyla bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mikromobilite, motor sporları ve tüketici robotiği alanında faaliyet gösteren SEGWAY, Çin’in Changzhou kentindeki akıllı fabrikasında “Yolculuğa Öncülük Et, Geleceği Şekillendir” temasıyla küresel iş ortakları konferansı düzenledi. İki gün süren etkinlikte SEGWAY, hızla gelişen mikromobilite sektöründe uzun vadeli işbirliklerine olan bağlılığını yineledi ve stratejik pazarlara yönelik yatırım planlarını paylaştı.

        ÜRETİM KAPASİTESİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPI TANITILDI

        Konferans kapsamında SEGWAY’in üretim tesisleri, Ar-Ge laboratuvarları ve deneyim mağazaları iş ortaklarının ziyaretine açıldı. Katılımcılar, markanın en yeni elektrikli kick-scooter, e-bisiklet, SSV ve UTV modellerini yakından inceleme fırsatı buldu. SEGWAY, üretim süreçlerinde uyguladığı kalite kontrol sistemleri ve teknolojik altyapısıyla dikkat çekti.

        REKLAM

        İNOVASYONDA KULLANICI ODAKLI YAKLAŞIM

        .png
        .png

        SEGWAY-Ninebot Başkanı Vincent Chen, inovasyon süreçlerinde kullanıcı ihtiyaçlarının merkeze alındığını belirterek, “Amacımız, teknolojik gelişmeleri kullanıcı güvenliği ve konforu doğrultusunda ürünlerimize yansıtmak” dedi. Chen, GT ve ZT gibi yüksek performanslı modellerden şehir içi ulaşım için geliştirilen F ve E serilerine kadar uzanan ürün yelpazesinin bu yaklaşımın bir sonucu olduğunu ifade etti.

        BÖLGESEL YATIRIMLAR VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ GÜÇLENİYOR

        SEGWAY Mikro Mobilite CMO’su Johnny Zhang, “Bayilerimizi ve bölgesel büyümeyi desteklemek, tüm ekosistemimiz için sürdürülebilir bir model oluşturmak istiyoruz” diyerek, kilit pazarlarda pazarlama yatırımlarının artırılacağını açıkladı. SEGWAY’in genç, güvenilir ve yenilikçi marka değerlerinin bu stratejiyle daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

        TÜRKİYE VE ORTA DOĞU’DA BÜYÜME ODAĞI

        SEGWAY Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Can Yalçın Yıldız, “Türkiye ve Orta Doğu’da SEGWAY’in küresel vizyonunu yerel ihtiyaçlarla birleştirerek mikro mobilitenin geleceğini birlikte şekillendirmeye devam edeceğiz” dedi.

        Konferansa Türkiye’den MediaMarkt, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve Şengüller; Birleşik Arap Emirlikleri’nden ise Virgin Megastore’un üst düzey yöneticileri katıldı. Bölgedeki güçlü perakende işbirliklerinin geleceğe taşınacağı vurgulandı.

        2025 SEGWAY Mikro Mobilite Küresel Kilit Ortaklar Konferansı, mikromobilitenin geleceğinin küresel vizyonla yerel uzmanlığın birleşimiyle şekilleneceğini bir kez daha ortaya koydu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?