Şehir Hastanesinden normal doğuma teşvik! Her gebeye bir ebe

Sağlık Bakanlığının, ebelerin gebelik döneminden tüm aşamalarda anne adaylarına birebir danışmanlık ve rehberlik etmesiyle ilgili düzenlemesi kapsamında Erzurum Şehir Hastanesinde "ebe polikliniği" faaliyete girdi.

Burada gebelere, tecrübeli ebeler tarafından doğum öncesi, esnası ve sonrasındaki süreçlerde eğitim ve bilgi verilerek, anne adaylarına süreç boyunca danışmanlık ve yol arkadaşlığı yapılıyor.

Poliklinikte gebelerin aklındaki soruları cevaplayıp psikolojik desteklerle doğum sırasında kendilerini güvende hissetmelerini, doğum kaygı ve korkularını gidermelerini sağlayan ebeler, gebeleri normal doğuma özendirmek için ameliyat ve doğum salonlarını gezdirip sezaryen doğum oranlarının düşürülmesini hedefliyor.

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"AMACIMIZ NORMAL DOĞUMUN EN DOĞAL YOL OLDUĞUNU GEBELERE HATIRLATMAK"

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kadın Doğum Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Berrin Göktuğ Kadıoğlu, ebe polikliniğinin, Sağlık Bakanlığının normal doğum eylem planı kapsamında oluşturulduğunu söyledi.

Poliklinikte "Her gebeye bir ebe" sloganıyla gebelerin kafalarındaki soru işaretlerini giderip doğum yapacağı ebelerle tanışmalarını sağladıklarını ifade eden Kadıoğlu, şöyle konuştu: "Amacımız, normal doğumun en doğal yol olduğunu gebelere hatırlatmak, sezaryen oranlarını azaltmak ve normal doğuma anne adaylarını teşvik etmek. Gebeler internete soracakları soruları burada yüz yüze öğreniyor. Ebelerimiz, gebelere doğum yapacakları mekan ve salonları gezdiriyor. Amacımız, gebeleri doğum korkusundan kurtarmak. Sezaryenin aslında ameliyat olduğunu, gerekmediği sürece ameliyat olmamalarını tavsiyelerle ve görsellerle anlatmaya çalışıyoruz."

Doç. Dr. Kadıoğlu, özellikle ilk doğum yapacak anne adaylarında doğum sürecinde neyle karşılaşacaklarını bilmedikleri için biraz korku oluştuğuna işaret ederek, bunu aşmak için ebe polikliniğinin aktif rol aldığını anlattı.

"SEZARYENE İNANILMAZ TALEP VAR"

Gerekmediği sürece asla sezaryen tavsiye etmediklerini vurgulayan Kadıoğlu, "Türkiye, sezaryen doğumda dünyanın birinci sıralarında. OECD ülkeleri arasında çok kötü durumdayız, normal doğum oranlarında eskiye göre düşme, sezaryene inanılmaz talep var. Bu etkinliklerin amacı da normal doğuma özendirmek. Dünya Sağlık Örgütü, primer sezaryen oranlarının yüzde 15i aşmamasını söylüyor. Türkiye ortalaması ise yüzde 33ün üzerinde. Biz hastane olarak yüzde 20 civarındayız. Normal doğuma teşvik için hekimlerimizle, ebelerimizle konuşup çabamızı bu yönde sürdürüyoruz. Sağlıklı gelecek için kesinlikle normal doğuma teşvik edip bunu başarmalıyız" dedi.