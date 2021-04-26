Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından şehirler arası seyahat yasağının geldiğini duyurdu. Erdoğan "Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. " dedi.

SEYAHAT İZİN BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

Seyahat izin belgesinin kimlere verileceği bu akşam yayınlanması beklenen İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile belli olacak.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLA

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi ALO 199 Vefa Sosyal destek hattından ya da e-Devlet üzerinden alınabilir. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.

Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e - Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor. 65 yaş üstü vatandaşların bu belgeyi alma