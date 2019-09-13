Operasyona ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Diyarbakır'da yakalanarak Mardin'e getirilen bir terör örgütü PKK mensubunun ifadeleri doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince müşterek operasyon yapıldı.

Artuklu, Savur ve Ömerli ilçeleri kırsalında 12 ayrı noktada yürütülen operasyonda, 3 uzun namlulu silah, 4 el bombası, 2 roketatar, 3 dinamit parçası, el yapımı patlayıcı düzenekleri, 7 roketatar sevk fişeği, 12 şarjör, uzun namlulu silahlara ait çok sayıda fişek, gece görüş dürbünü, telsiz, 6 şemsiye, termal kıyafet ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

OPERASYONA KATILAN TİME ŞEHİT KANSUVA ÖNCÜLÜK ETMİŞ

Operasyona, Ömerli ilçesinin Ömeryan kırsalında 7 Eylül'de düzenlenen "Şafak 127 Operasyonu"nda yer gösterme faaliyetleri esnasında teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Kansuva'nın da katıldığı belirtildi.

Operasyona ilişkin görüntülerde şehit Kansuva'nın, arama çalışmalarına katıldığı, elinde silahı, sırtında teçhizatı ile time öncülük ettiği görülüyor.

Mardin'in Ömerli ilçesinde 7 Eylül'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerin saldırısı sonucu Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit düşmüştü.

Evli ve 2 çocuk babası Kansuva'yı şehit eden 3 terörist, Ömerli ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirilmişti.