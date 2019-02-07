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Çorlu'da yaşayan Çağlar İnan, 2015 yılında vatani görevini yapak için Ağrı'ya gitti. Terhisine 21 gün kala ise nöbet dönüşü tartıştığı silah arkadaşı O.K. tarafından vurularak, şehit edildi.
DHA'nın haberine göre İnan, 14 Aralık 2015 tarihinde Çorlu Askeri Şehitliği´nde toprağa verildi. Oğlunun acısıyla yıkılan anne Aynur İnan'a ise dil kanseri teşhisi konuldu. İnan, 3 aydır tedavi gördüğü Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aynur İnan için Merkez Garaj Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Çorlu Kaymakam Vekili, Marmara Ereğlisi Kaymakamı Sıtkı Zehin, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, eşi Davut İnan ile şehit aileleri ve yakınları katıldı. Aynur İnan, kılınan cenaze namazının ardından Havuzlar Mahallesi'nde toprağa verildi.
OĞLUNUN SAÇLARINI SAKLIYORDU
Çorlu Kaymakamlığı tarafından geçtiğimiz yıl şehit askerler için hazırlanan 'Yankı' adlı belgeselde konuşan Aynur İnan, oğlundan geriye askere giderken kestirdiği saçları kaldığını anlatarak, "Çağlar ile ilgili o kadar çok anı var ki, hangisini paylaşayım, mesela saçımız var. Yavrucuğum o kadar iyi bir çocuktu ki o sesi hala kulaklarımda yankılanıyor. Saçlarını bir gün önce kestirdi. Bana 'anne ben bunları LÖSEV´e bağışlayacağım, ama vaktim olmadı, sen götür ver' dedi. Ben de dedim ki 'oğlum sen bu eve geri gelmeden ben bu saçları kimseye veremem, sen git, gel kendin götür, bağışla, düşünceni takdir ediyorum ama ben bunu yapamam, git, gel kendin götür ver' dedim. Ve şu an o saçları elimde kaldı. Yapamadım, veremedim, veremiyorum. Onun isteği yerine gelsin diye gittim yine bağışımı yaptım ama saçlarını veremedim" demişti.
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