Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in cenazesi memleketi Samsun'a getirildi

AA

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından gönderilen şehidin cenazesi, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda, yakınları ile Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Güven, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Vali Dağlı, şehidin babası Nurettin Şeker'e başsağlığında bulundu. Şehit Piyade Jandarma Uzman Çavuş Samet Şeker'in cenazesi uçaktan indirildiği sırada yakınları gözyaşı döktü.

Askerlerin omuzlarında bir süre taşınan şehidin naaşı cenaze nakil aracına konuldu.

Anne Münevver Şeker, oğlunun tabutuna sarılarak, "Oğlum ağlamayacaktım ama dayanamadım. Sana kurban olurum." diye ağıt yaktı.

Şehidin bir ay sonra evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Nidanur Dursun da tabuta sarılarak ağladı.

Törenin ardından şehidin naaşı, defnedileceği Bafra ilçesine götürüldü.