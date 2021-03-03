Şehit polis Anıl Kemal Kurtul'un adı, memleketi Hatay'daki kütüphanede yaşatılacak

AA

Şehidin eşi Hülya Kurtul, Kırıkhan ilçesindeki kütüphanenin açılış töreninde, eşinin adının burada yaşatılacak olmasından mutluluk ve huzur duyduğunu belirterek, "İlerde kızım büyüyünce, burayı görünce o da çok mutlu olacak, buna eminim." dedi.

Kurtul, "Kütüphanemizin açılışına destek olan çok isimsiz kahramanımız var. Özellikle eşimin can arkadaşlarıyla birlikte Türkiye'nin çeşitli yerlerinden kitap desteği oldu." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Ersin Aladağ da yaklaşık 2 bin kitabın bulunduğu kütüphanenin oluşturulmasına destek verenlere teşekkür etti.

Açılışta, şehidin babası Muhammed, annesi Meryem, 1 yaşındaki kızı Öykü Kurtul ile İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç ve Milli Eğitim Müdürü Cahit Ayazhan da yer aldı.