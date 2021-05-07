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Şehrin göbeğinde kazıya suçüstü!

Trabzon’da şehrin göbeğinde izinsiz kazı yapan 4 kişiyi polis suçüstü yakaladı. Tarihi eser arayan 4 kişiyle birlikte ele geçirilen malzemelere el konuldu

Şehrin göbeğinde kazıya suçüstü!
HABERTURK.COM

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, SİT alanında izinsiz kazı yapılarak define arandığı yönünde ihbar aldı.

İhbarın ardından harekete geçen polis, Ortahisar ilçesinde Sarıkayat Sokak'taki boş eve baskın yaptı. S.K., M.Ş., İ.E. ve Y.T.'yı suçüstü yakaladı. SİT alanı içerisinde bulunan boş evde izinsiz ve kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüphelilerle birlikte balyoz, çekiç, kafa lambası, seyyar uzatma kablosu, süpürge, hızar, su motoru ve 2 adet kazma ele geçirildi. Polis tarafından ifadesi alınan şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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