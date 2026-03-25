        Şehzadeler'den "Tarzan'ın Kenti" projesi | Son dakika haberleri

        Şehzadeler Belediyesi'nden "Tarzan'ın Kenti" projesi

        Manisa'nın Şehzadeler Belediyesi, "Tarzan" olarak tanınan Ahmet Bedevi'nin mirasını "Tarzan'ın Kenti" projesi ile yeniden canlandırıyor

        Giriş: 25.03.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Şehzadeler'den "Tarzan'ın Kenti" projesi
        "Tarzan" olarak tanınan Ahmet Bedevi'nin mirası, Manisa'nın Şehzadeler Belediyesi'nin hayata geçireceği "Tarzan'ın Kenti" projesi ile yeniden canlanıyor. Belediye ekipleri, proje kapsamında sahada yapılacak çalışmalarla bu vizyonu gerçeğe dönüştürecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yangınla mücadele, çevre temizliği, su kaynaklarının korunması ve yeşil alanların geliştirilmesi gibi faaliyetler planlanırken, "Tarzan'ın Kenti" anlayışının halkın katılımıyla kentin her kesimine yayılması amaçlanıyor. Proje ile doğayı korumanın yalnızca bir görev değil, herkes için benimsenmesi gereken bir yaşam biçimi olduğu vurgulanıyor.

        Bitki, hayvan ve insanı bir bütün olarak ele alan anlayışla, Şehzadeler'in doğayla uyumlu bir kent modeli haline gelmesi hedefleniyor. Proje, sahadaki uygulamaların yanı sıra dijital platformlara da taşınıyor. Bu kapsamda, "Tarzan'ın Kenti" adıyla açılan sosyal medya hesapları üzerinden çevre temizliği, doğa sevgisi, ormanların korunması ve çevre bilinci konularında düzenli paylaşımlar yapılacak. Kenti” projesine destek olmaya ve bu ortak sorumluluğun bir parçası olmaya davet ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı

        Osmaniye'de kamyon sağa dönüş yaptığı sırada motosiklete çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Ahmet Çomu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        "İdeal koca" çıkışı
        "İdeal koca" çıkışı
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"