Şehzadeler'den "Tarzan'ın Kenti" projesi

"Tarzan" olarak tanınan Ahmet Bedevi'nin mirası, Manisa'nın Şehzadeler Belediyesi'nin hayata geçireceği "Tarzan'ın Kenti" projesi ile yeniden canlanıyor. Belediye ekipleri, proje kapsamında sahada yapılacak çalışmalarla bu vizyonu gerçeğe dönüştürecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yangınla mücadele, çevre temizliği, su kaynaklarının korunması ve yeşil alanların geliştirilmesi gibi faaliyetler planlanırken, "Tarzan'ın Kenti" anlayışının halkın katılımıyla kentin her kesimine yayılması amaçlanıyor. Proje ile doğayı korumanın yalnızca bir görev değil, herkes için benimsenmesi gereken bir yaşam biçimi olduğu vurgulanıyor.

Bitki, hayvan ve insanı bir bütün olarak ele alan anlayışla, Şehzadeler'in doğayla uyumlu bir kent modeli haline gelmesi hedefleniyor. Proje, sahadaki uygulamaların yanı sıra dijital platformlara da taşınıyor. Bu kapsamda, "Tarzan'ın Kenti" adıyla açılan sosyal medya hesapları üzerinden çevre temizliği, doğa sevgisi, ormanların korunması ve çevre bilinci konularında düzenli paylaşımlar yapılacak. Kenti” projesine destek olmaya ve bu ortak sorumluluğun bir parçası olmaya davet ediyor.