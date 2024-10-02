Şehzadeler ile Çeşme kardeş ilçe oldu

Manisa'nın Şehzadeler Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısının ilk oturumu, Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın başkanlığında gerçekleşti.

Toplantı, şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gündemde yer alan 18 madde, meclis üyelerinin katılımıyla görüşülerek oybirliğiyle karara bağlandı.

Toplantının en dikkat çeken gündem maddelerinden biri, Şehzadeler Belediyesi ve İzmir'in Çeşme Belediyesi arasında kurulacak olan kardeş kent ilişkisiydi.

Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bu işbirliği sayesinde her iki şehrin potansiyelinin daha da artırılacağını ve karşılıklı olarak sosyal, kültürel ve ekonomik projelerin hayata geçirileceğini belirtti.