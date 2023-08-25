Şeker Baş Ağrısı Yapar Mı? Şeker Baş Ağrısına Neden Olur mu?

Şeker Baş Ağrısı Yapar Mı? Şeker Baş Ağrısına Neden Olur mu?

Şeker baş ağrısı yapar mı? Şeker baş ağrısına neden olur mu? Gün içerisinde yaşanılan baş ağrıları kişilerin kabusu olmaya devam ediyor. Herhangi bir hastalığı olmamasına rağmen baş ağrısı yaşayan kişiler bu ağrının sebebini bilmedikleri için başka hastalıktan kaynaklandığını zannedebilir. Bu nedenle internet üzerinden de en sık araştırılan baş ağrısı sebeplerinden biri olarak karşımıza şeker çıkar. Peki, Şeker Baş Ağrısı Yapar Mı? Şeker baş ağrısına neden olur mu?

Şeker hastalığı, kişiler için oldukça riskli ve tespit edildiği andan itibaren dikkat edilmesi gereken bir hastalıktır. Kan şekerinin yükselmesi ile ortaya çıkan bu hastalığın farklı evreleri ve vücutta farklı semptomları olabilir. Bu yüzden hem şeker hastalığına sahip olup hem de gün içinde baş ağrısı sorunu yaşayan kişiler bu ağrılarının sebebinin şeker olup olmadığını merak eder. Sizler için hazırladığımız yazımızda şeker hastalığı ve baş ağrısı hakkında merak edilen tüm detayları bulabilirsiniz.

Şeker Baş Ağrısı Yapar Mı?

Tıpta diyabet olarak geçen, halk arasında ise şeker hastalığı olarak adlandırılan bu hastalığın baş ağrısına yol açtığı bilinmektedir. Şeker hastalığı ile vücut, kan şekeri düzeyini kontrol edemeyecektir. Şeker hastalığı olan kişilerde kan şekeri düzeyi normalden daha yüksek olabilir. Bu durumdan kaynaklı olarak şeker hastalığı çeşitli semptomlara neden olabilir ve baş ağrısı da bu semptomlardan biri olarak karşımıza çıkar.

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Kişilerde baş ağrısı şeker hastalığının dolaylı veya direkt sonucu olarak ortaya çıkabilir. Diyabet, sinir sistemi üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir ve sinir sistemi problemleri baş ağrısına yol açabilir. Ayrıca yüksek kan şekeri seviyeleri, vücutta su kaybına) sebebiyet verir bu durum da baş ağrısı riskini artırtacaktır. Şeker hastalığı aynı zamanda migren tarzı baş ağrılarına da neden olabilir.

Fakat baş ağrısı yaşayan şeker hastaları bu ağrının sebebinin sadece baş ağrısı olduğunu da düşünmemelidir. Günlük hayat içinde baş ağrısının farklı nedenleri olabilir. Şeker hastalığı bu etkenlerden sadece biri olabilir. Bu yüzden baş ağrısının altında yatan nedeni belirlemek için bir doktora danışmanız gerekebilir.

Şeker Baş Ağrısına Neden Olur mu?

Şeker kaynaklı baş ağrısı kişileri oldukça rahatsız eder ve günlük hayatlarını sekteye uğratacak boyutlarda meydana gelebilir. Bu ağrısı şu şekillerde ortaya çıkabilir.

Hipoglisemi (Düşük Kan Şekeri)

Hiperglisemi (Yüksek Kan Şekeri)

Diyabetik Nöropati

Diyabetik Migren

Şekerden Dolayı Baş Ağrısı Nerelere Vurur?

Şeker hastalığı kaynaklı baş ağrıları farklı şekillerde gerçekleşebilir. Bu yüzden kişiler şeker hastalığından kaynaklı baş ağrılarının başın nerelerine vurduğunu merak eder. Bu kapsamda genel, migren, stres ve sinüs kaynaklı olarak şekerin vurduğu bilinmektedir. İşte şekerin baş ağrısı olarak görüldüğü durumlar:

Başın tüm kısmını etkileyen baş ağrıları: Şeker hastalığı, kan şekeri seviyelerinin düşüp yükselmesi gibi durumlar nedeniyle genel baş ağrılarına neden olabilir. Bu ağrılar genellikle başın herhangi bir bölgesinde hissedilebilir.

Migren: Şeker hastalığına sahip bireylerde migren riski artabilir. Migren genellikle tek taraflı, şiddetli ve pulsasyonlu baş ağrısı olarak kendini gösterir. Göz çevresinde, şakaklarda veya alında hissedilebilir.

Stres ve Gerilim Tipi Baş Ağrıları: Şeker hastalığı, stres düzeylerini etkileyebilir ve bu da stres veya gerilim tipi baş ağrılarına yol açabilir. Bu tür baş ağrıları genellikle başın her iki tarafında, alında veya ense bölgesinde hissedilir.

Sinüs Baş Ağrıları: Şeker hastalığı, sinüslerin iltihaplanmasına veya enfeksiyonlara yatkınlığı artırabilir. Bu durum sinüs baş ağrılarına neden olabilir ve genellikle alın ve yüz bölgesinde yoğunlaşır.

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