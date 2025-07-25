Sektörel güven hizmette ve perakende de azaldı, inşaatta arttı

TÜİK Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Temmuz 2025 verilerini yayımladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,8 oranında azalarak 110,0 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,5 oranında azalarak 107,9 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 2,2 oranında artarak 88,8 değerini aldı.