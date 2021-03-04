Selahattin Baki: Hepsinin zamanı gelince cevabını vereceğiz

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki yaptığı açıklamada, "Helikopter kazası sonucu maalesef şehitlerimiz var. Bu akşam futbol konuşmak istemiyorum. Şehitlerimize saygı göstermek istiyorum. Ama bu demek değil ki dün akşam rakibimizin maçında yaşanan bazı olaylar ve sonrasındaki demeçlerle ilgili cevabımız olmayacak. Hepsinin zamanı gelince cevabını vereceğiz. Keza bugünle ilgili de maç esnasında ve maçtan sonra olaylar var. Ama dediğim gibi ulusumuzun başı sağ olsun. Askerlerimizin mekanları cennet olsun" diye konuştu.