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Selahattin Demirtaş'a yeni tutuklama talebi

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Ankara Başsavcılığı Selahattin Demirtaş için 'Terör örgütü üyeliği' suçundan yeni soruşturma başlattı. Savcılık soruşturma kapsamında Demirtaş'ı tutuklaması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti

Demirtaş

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 6-7 Ekim olayları nedeniyle yeni bir soruşturma başlattı. Savcılık soruşturma kapsamında Demirtaş’ın tutuklanmasını talep etti.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ AMA…

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Selahattin Demirtaş'ın 2 Eylül'de adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti. Ancak daha önce istanbul 26. Ağır ceza mahkemesi'nde yargılandığı davada "terör örgütü propagandası" suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası alan Demirtaş, 8 ay daha hapis cezası olduğundan cezaevinden çıkamadı.

MAHSUPLUK BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

Demirtaş'ın avukatları; Demirtaş'ın kesinleşen 4 yıl 8 aylık cezasının, Ankara'daki ana davada tutuklu kaldığı 35 aydan mahsup edilerek, tahliyesine karar verilmesi talebiyle İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme bu talebi kabul etti.

DENETİMLİ SERBESTLİK BAŞVURUSU YAPILDI

Demirtaş’ın cezaevinden çıkması için avukatlar denetimli serbestlik başvurusu yaptı.

YENİ SORUŞTURMA AÇILDI

Tam da bu sırada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Demirtaş ve bir başka eski Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ hakkında 6-7 ekim olayları nedeniyle yeni bir soruşturma başlatıldı.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Demirtaş ve Yüksekdağ tutuklamaya sevk edildi. Demirtaş ve Yüksekdağ’ın SEGBİS yoluyla ifadelerini alındı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tutuklama kararı verirse hakkında mahsup kararı verilen Demirtaş cezaevinden çıkamayacak

 

 

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