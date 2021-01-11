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HaberlerMüzikSelami Şahin'den yılın ilk albümü - Magazin haberleri
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Selami Şahin'den yılın ilk albümü

Usta sanatçı Selami Şahin, 1 Ocak 2021 tarihinde 50 yılı aşkındır sanat hayatında biriktirdiği anılarını 50. Sanat Yılı Konseri Albümü'nde sevenleriyle buluşturdu. 50. Sanat Yılı Konseri albümünde yer alan şarkıların canlı performans videoları ise Selami Şahin YouTube kanalında yayınlandı

Selami Şahin'den yılın ilk albümü - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Usta sanatçı Selami Şahin, 1 Ocak 2021 tarihinde 50 yılı aşkındır sanat hayatında biriktirdiği anılarını 50. Sanat Yılı Konseri Albümü'nde sevenleriyle buluşturdu.

Yayınlanmasının üzerinden kısa bir vakit geçmesine rağmen dijital platformlarda yoğun ilgi gören albümde Selam Şahin, 25 şarkının canlı performans kayıtlarını Semih Erdoğan şefliğindeki SemiJazz Orkestrası ve ayrıca İstanbul Strings ekibi eşliğinde yorumladı.

Son dönemde sosyal medyada en çok paylaşılan albümlerden biri olan 50. Sanat Yılı Konseri albümünde yer alan şarkıların canlı performans videoları ise Selami Şahin YouTube kanalında yayınlandı.

2016 yılında gerçekleşen Harbiye Açıkhava Konseri, Zorlu Performans Sanatları Merkezi Konseri ve Bostancı Gösteri Merkezi Konseri'nden çok özel kesitlerin sunulduğu videolarda Zeki Müren ile beraber ghost perde teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen "Gitme Sana Muhtacım" eserindeki düet ise konserin en büyük sürprizi... Sadece bu özel düet çalışmasının yapılabilmesi için 35 kişilik bir ekip çalıştı ve akıllardan silinmeyecek anlara imza atıldı.

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