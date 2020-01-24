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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Selami Şahin, önceki gün eşi Didem Şahin ile bir alışveriş merkezinde yemek yerken objektiflere yansıdı. Şahin, yemek sonrası kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde radyocu Eftalya Nur Öktem, katıldığı bir televizyon programda Selami Şahin'in kendisine sosyal medya ve WhatsApp'tan sürekli mesajlar attığını ve Şahin'e yakışmayacak tavırlar sergilediğini iddia etmişti.

"MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR"

Gazetecilerin gündeme bomba gibi düşen bu haberi hatırlatması üzerine Selami Şahin, şu açıklamaları yaptı:

Arkadaşlar meyve veren ağaç taşlanır. Benim bu konuda söyleyecek hiçbir sözüm yok. Bütün bilgiler avukatımda. Ne olacak, ne bitecek her şeye kendisi karar verecek. Benim zaten WhatsApp'ım yok, anlamam da. Kendisini de yolda görsem tanımam. Daha önce görmüşlüğüm de yok.

SELAMİ ŞAHİN: GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR

Selami Şahin, çıkan haberler sonrası geçtiğimiz günlerde avukatı aracılığıyla şu açıklamayı yapmıştı:

Eftalya Nur Öktem isimli şahsın sayın Selami Şahin hakkında bir televizyon programında, "Bana Whatsapp'tan fotoğrafları sen gönder... Kendisine yakışmayacak tavırlar sergiledi" şeklindeki beyanı tamamı ile yalandır, iftiradır.

Belli ki bu şahıs, iftira ve sansasyonel açıklamalarla ünlü olma çabasındadır. Avukatımız Aydın Kurban tarafından adı geçen şahıs ve bu iftirayı yayınlayanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Kamuoyuna duyurulur Saygılarımızla, Fikret Emirhan Şahin...

EFTALYA NUR ÖKTEM: ÖZÜR DİLİYORUM

Eftalya Nur Öktem ise Şahin'in açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yanlış anlaşıldığını ifade etmişti. İşte Öktem'in açıklaması:

Yıllar önce yaşadığım bir olayı 2. Sayfa programında anlatırken farkında olmadan büyük bir hataya imza atıldı. İsmi bende saklı olan o kişinin kimliğini gizlemek isterken canlı yayın heyecanı ile asıl kişinin adını gizlemeye çalışırken, çok değerli bir sanatçı zan altında bırakıldı. Bu yüzden Selami Şahin ve ailesinden özür diliyorum.

Anlattığım konunun Selami Şahin ile hiç ilgisi yoktur. Ne benim telefonum onda, ne de onun telefon numarası bende mevcut. Aramızda böyle bir diyaloğun olmasının mümkünatı yok. Ailesine ve eşine düşkünlüğüyle biline saygıdeğer bir sanatçıyı böyle bir olayın içine istemeden çektiğim için çok üzgünüm. Eftalya Nur Öktem...