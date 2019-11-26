Ünlü sanatçı Selami Şahin'in, 'Baştan Başa Sen' albümünden ikinci video klibi, ‘Nerde Akşam Orda Sabah’ı, geçtiğimiz cuma günü yayınladı.

Klibin yapımcılığını Fikret Emirhan Şahin, idari yapımcılığını Gökhan Okur, yönetmenliğini ise Alper Balkış üstlendi. 4 aylık yoğun bir süreçte üretilen klipte birçok görsel teknik kullanıldı.

Yapımcı Fikret Emirhan Şahin, günlük yaşamın sıkıntılarından bunalan günümüz insanıyla, Selami Şahin’i bir araya getiren özgün bir senaryo ürettiklerini ve şarkının dinamiklerini yansıtmaya çalıştıklarını ifade etti.

‘Nerde Akşam Orda Sabah’ şimdiden, Türkiye’de üretilen en büyük animasyon prodüksiyonlarından biri olarak yerini aldı.