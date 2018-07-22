Yeşilçam filmlerine bir saygı niteliğinde değerlendirilebilecek olan 'Bir Selami Şahin Müzikali-Seninle Başım Dertte', dün akşam KüçükÇiftlik Park'ta görücüye çıktı. Yaklaşık iki buçuk saat süren oyunda Toprak Sağlam ve Lider Şahin'in yanı sıra Suna Keskin, İsmail Düvenci, Hakan Altıner, Burçin Bildik ve Elhan Tok gibi isimler seyircilerin karşısına çıktı.

80'li yılların romantik ve eğlenceli zamanlarına Selami Şahin'in unutulmaz besteleriyle ışık tutan müzikalde taksi şoförü İbrahim’i canlandıran Lider Şahin, sahneye seyircilerin yanındaki alandan 80’ler dönemine ait taksisiyle gelerek sürpriz yaptı.

Ünlü isimler müzikale ilgi gösterdi

Türkiye'de ilk defa bir sanatçının şarkılarından gerçekleştirilen müzikali izleyiciler ile buluşturan ekibi izlemeye gelenler arasında, Selami Şahin'in eşi Didem Şahin, kızı Meryem İrem Şahin, Ceyda Düvenci, Özge Ulusoy, Azra Akın, Hakan Meriçliler, Aslı Şen, Göksel Kortay, Zeynep Mansur, Meral Çetinkaya, Aydan Şener, İrfan Kangı, Gürgen Öz, Gül Ergi, Atilla Atasoy, Alper Saldıran, Gülden Dudarik, Ahmet Selçuk İlkan, Demet Sağıroğlu, Hakan Eren, Şahnaz Çakıralp ve Seçkin Piriler gibi ünlü isimlerde vardı.

Atakan Koru ve Azra Akın

Özge Ulusoy

Altı dansçı performanslarıyla geceye renk kattı.

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