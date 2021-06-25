Alişan: Durumu çok kritik, dua istiyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFiskosAlişan'dan beklenen açıklama! İşte Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu - Magazin haberleri
ABONE OL

Alişan: Durumu çok kritik, dua istiyoruz

Şarkıcı Alişan'ın koronavirüse yakalanan kardeşi Selçuk Tektaş'ın durumu ciddiyetini koruyor. Konuyla ilgili konuşan Alişan, "Durumu çok kritik. Dua istiyoruz" açıklamasını yaptı

Alişan'dan beklenen açıklama! İşte Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu - Magazin haberleri
"Durumu çok kritik"
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan ve kaldırıldığı hastanede entübe edilen Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş için hastanedeki bekleyiş devam ediyor.

Ünlü şarkıcı Alişan, oyuncu eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş ile birlikte doktorlardan gelecek müjdeli haber için dün hastanedeydi.

Hastane önündeki bekleyişini sürdüren ailenin bir hayli üzgün olduğu görüldü. Ünlü şarkıcı ve kayınvalidesi, Selçuk Tektaş'ın gözyaşlarına boğulan eşini teselli etmeye çalıştı.

"DURUMU ÇOK KRİTİK"

Kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Alişan, "İnanın konuşabilecek durumda değilim. Durumu çok kritik. Dua istiyoruz" ifadelerini kullandı.

2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor.

"KARDEŞİM OLDUĞUN İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Alişan, geçtiğimiz ay kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum günü için duygusal bir mesaj yayınlamıştı. Ünlü şarkıcı, "Eliz ile Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar... Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gururlandırdığın için biz de çok şanslıyız... Seni çok seviyorum kardeşim. Doğum günün kutlu olsun... Allah sağlıkla, huzurla nice güzel yaşlar nasip etsin İnşallah hep birlikte..." ifadelerini kullanmıştı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kaan Yıldırım'dan Hadise ile ayrılığı sonrası yeni imaj - Magazin haberleri
FİSKOSAyrılık sonrası yeni imaj
Ebru Şahin'den Cedi Osman'a 'evlilik' göndermesi - Magazin haberleri
FİSKOS'Evlilik' göndermesi
Burak Özçivit'in lüks görüşmesi - Magazin haberleri
FİSKOSBurak Özçivit'in lüks görüşmesi!
Şükrü Özyıldız: Yakın zamanda bir film çekimim var - Magazin haberleri
FİSKOSÖnce çekim, sonra tatil
Hazal Filiz Küçükköse: Bizi sık sık göreceksiniz - Magazin haberleri
FİSKOS"Bizi sık sık göreceksiniz"
Bülent Çavuşoğlu, Ajda Pekkan'ın eski menajeri Etel Sason ile tatilde - Magazin haberleri
FİSKOSAjda bu fotoğraflara ne diyecek?
Semih Şentürk ailesi ile Bodrum'da - Magazin haberleri
FİSKOSŞentürkler!
Hande Erçel-Kerem Bürsin çifti: Birbirimize şans getiriyoruz - Magazin haberleri
FİSKOS"Birbirimize şans getiriyoruz"
Pelin Karahan: Çalışan anne olmak hoşuma gidiyor - Magazin haberleri
FİSKOS"Çalışan anne olmak hoşuma gidiyor"
Zeynep Bastık ile Tolga Akış'ın düğün tarihi belli oldu - Magazin haberleri
FİSKOSDüğün tarihi belli oldu