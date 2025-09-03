Habertürk
        Selçuk Yöntem: Don Kişot dünya edebiyatının en önemli romanlarından biri

        Selçuk Yöntem: Don Kişot dünya edebiyatının en önemli romanlarından biri

        Usta sanatçı Selçuk Yöntem başrollerinde yer aldığı, 30 Eylül'de prömiyerini gerçekleşecek Don Quixote (Don Kişot), tiyatroseverlere unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor

        Giriş: 03.09.2025 - 09:55 Güncelleme: 03.09.2025 - 09:56
        Selçuk Yöntem: Don Kişot dünya edebiyatının en önemli romanlarından biri
        Türk tiyatrosunun usta ismi Selçuk Yöntem, yeni sezona büyük bir prodüksiyonla adım atıyor. Yöntem'in başrollerinde yer aldığı, 30 Eylül'de prömiyerini gerçekleşecek Don Quixote'un (Don Kişot) yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment üstleniyor.

        Tiyatroseverlere unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanan, Cervantes'in ölümsüz eserinden uyarlanan yapımla ilgili olarak Yöntem, şunları söyledi:

        "Yine çok iddialı bir proje ve usta isimlerle sezona giriş... Don Kişot, konusu itibarıyla dünya edebiyatının en önemli romanlarından biri. Dale Wasserman ve Mitch Leigh'in birlikteliğiyle, güçlü dramatik yapısı ve etkileyici müzikleriyle unutulmaz bir oyun ortaya çıkarmış. Kadromuz çok güzel, birbirinden değerli oyuncularla süslü. Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt ile aynı sahneyi paylaşmak büyük bir mutluluk. Yönetmenimiz Işıl Kasapoğlu'nun tiyatro serüvenimde yeri zaten, her zaman ayrı olmuştur. Umarım güzel bir sezon olur. Tiyatro dolu günler dilerim."

        Başrollerinde Selçuk Yöntem'in yanı sıra, sanat dünyasının diğer güçlü isimleri Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt'un yer aldığı müzikalin yönetmen koltuğunda Türk tiyatrosunun duayenlerinden Işıl Kasapoğlu oturuyor. Müzikalin müzik direktörlüğünü ise Volkan Akkoç üstleniyor.

        Don Quixote, 30 kişilik dansçı ve oyuncu kadrosu, 15 kişilik canlı orkestra, görkemli dekor ve sahne tasarımlarıyla seyircisini büyüleyecek bir gösteri vaat ediyor. Müzikal, hem edebiyat hem tiyatro tarihinde iz bırakmış bu ölümsüz hikâyeyi, sezonun en iddialı sahne prodüksiyonlarından biri olarak yeniden yorumluyor.

        Büyük ilgi ile beklenen oyunun biletleri Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo'da satışta.

        Don Quixote Müzikali Programı

        30 Eylül 2025 - İstanbul Zorlu PSM

        13-14 Ekim 2025 - İstanbul Zorlu PSM

        24- 25 Ekim- Ankara ATO Congresium

        19-20 Kasım 2025- İstanbul Zorlu PSM

        Künye

        Yapımcı: Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment

        Yazan: Dale Wasserman

        Müzik: Mitch Leigh

        Şarkı Sözleri: Joe Darion

        Çeviren: Güngör Dilmen

        Yöneten: Işıl Kasapoğlu

        Müzik Direktörü - Orkestra Şefi: Volkan Akkoç

        Dekor Tasarım: Hakan Dündar

        Kostüm Tasarım: İnci Kangal

        Işık Tasarım: Cem Yılmazer

        Koreograf: Canberk Yıldız

        Dramaturg: Zeynep Avcı

        Yardımcı Yönetmen: Volkan Sarıöz

        Yaratıcı Ajans: Happy People Project

        Fotoğraf: Levent Özdemir

        Yardımcı Koreograf: Ece Nur Ateş

        Korrepetitör: Ozan Zencir - Gökhan Arslan

        Vokal Koçu: Ceren Aydın

        Orkestra Partitür - Parti Düzenleme: Mesruh Savaş

        Saç - Makyaj: Neriman Eröz

        Sahne Amiri: Emir Furkan Çavdar

        Reji Asistanı: Elif Özdemir

        Kostüm Asistanları: Berna Uygunoğlu – Şule Toprak

        Asistanlar: Aslı Çalı - Deniz Cömertpay - Doğa Kılınçcı - Hasan Özperçin - Levent

        İçmeli - Ömür Kurşun - Tolgahan Kocaman

        OYUNCULAR:

        Selçuk Yöntem

        Zuhal Olcay

        Cengiz Bozkurt

        Sabri Özmener

        Yiğit Pakmen

        Orçun Sünear

        Ceren Aydın

        Halise Eryılmaz

        Pelin Ölüç

        Günselin Seda Çetinkaya

        Irmak Doğan

        Buğra Uğur

        Uğur Etiler

        Erdem Muallaoğlu

        Abdurrahman Kaya

        Ada Yarar

        Berfin Ayna

        Bilge Doğru

        Devrim Sarıca

        Elif Özdemir

        Emre Peynircioğlu

        Nazlı Uğurtaş

        Zeynep İpek

        Aslı Çalı

        Deniz Cömertpay

        Doğa Kılınçcı

        Hasan Özperçin

        Levent İçmeli

        Ömür Kurşun

        Tolgahan Kocaman

        #Selçuk Yöntem
        #Don Kişot müzikali
